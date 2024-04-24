«Локомотив» может заменить Дзюбу бывшим нападающим «Реала»

Испанский форвард Кристо Гонсалес заинтересовал московский «Локомотив». Об этом рассказал агент 26-летнего футболиста Альваро Навасо.
«Я контактировал с «Локомотивом» по поводу Кристо. От российского клуба есть интерес, но на данный момент ситуация такова, что активных переговоров по поводу трансфера не ведется», - передает слова агента телеканал «Матч ТВ».
Стоит отметить, что на старте карьеры Гонсалес поиграл за мадридский «Реал». Форвард провел за «королевский» клуб четыре встречи и забил один мяч.
В настоящий момент Кристо является игроком «Ароки». Нападающий провел 38 поединков в нынешнем сезоне, записав на свой счет 15 голов и десять ассистов.
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