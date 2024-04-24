Хомуха: «Предпочтительнее в дерби будет выглядеть «Спартак»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Спартак».

По мнению эксперта, небольшим фаворитом предстоящей игры можно назвать «Спартак», так как ЦСКА не смогут помочь лидеры команды: Аббосбек Файзуллаев, Игорь Дивеев и Виллиан Роша.

«В таких матчах фаворитов нет, но у ЦСКА большие потери в составе. Предпочтительнее будет выглядеть в этой игре «Спартак»», но это не связано из-за победы против «Ростова», — цитирует Хомуху Metaratings.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 25 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени.