Халилович: «Зенит» как «Бавария», чтобы его победить, нужен Хаби Алонсо»

Бывший футболист «Сатурна» Денис Халилович сравнил «Зенит» с мюнхенской «Баварией», отметив, что прервать гегемонию петербургской команды способен такой же тренер, как наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«Победить «Зенит» на дистанции очень сложно, это большой клуб с историей и деньгами, как «Бавария». Но мы видели, как «Байер» сотворил чудо — пришёл и выиграл. Возможно, чтобы победить «Зенит», нужно привезти в Россию Хаби Алонсо», — цитирует Халиловича «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является победителем последних пяти розыгрышей РПЛ кряду. В текущем сезоне петербургская команда, набравшая 50 очков в 24 матчах, также возглавляет турнирную таблицу.