В «Оренбурге» отреагировали на интерес «Локомотива» к Воробьёву

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», высказался о попадании форварда команды Дмитрия Воробьёва в сферу интересов столичного «Локомотива».
«Что касается интереса «Локомотива» к Воробьёву, то до конца сезона мы с другими клубами не общаемся. Пока не решим свою задачу, диалог ни с кем вести не будем. Поэтому сказать нечего», - приводит слова спортивного директора «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний Воробьёв провел 19 поединков. Нападающий записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу.
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