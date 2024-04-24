В «Оренбурге» отреагировали на интерес «Локомотива» к Воробьёву

«Что касается интереса «Локомотива» к Воробьёву, то до конца сезона мы с другими клубами не общаемся. Пока не решим свою задачу, диалог ни с кем вести не будем. Поэтому сказать нечего», - приводит слова спортивного директора «Чемпионат».