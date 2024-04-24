Осинькин сообщил, когда вернутся Гарре и Бейл

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о восстановлении травмированных футболистов команды.
«Гарре получил травму голеностопа. Надеемся, что неделька-другая - и он будет в строю. Бейл вернется в строй примерно через недельку. Бабкин, Солдатенков и Шитов уже в строю», - передает слова тренера «РБ Спорт».
После 24 матчей чемпионата России самарский коллектив набрал 36 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В ближайшем матче «Крылья Советов» на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Игра состоится 25 апреля и начнется в 18:15 мск.
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