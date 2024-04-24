Агент Тюкавина: «К Косте есть интерес не только в Европе, но и в МЛС»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что интерес к российскому футболисту проявляют европейские и американские клубы.

«Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там — в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Также Сафонов отметил, что сам Тюкавин хочет выступать в Европе и впоследствии оказаться в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.