Кузьмичёв: «Приглашение Хохлова в «Локомотив» не добавило уверенности Галактионову»

«Понимаю, почему Галактионов чувствует себя не очень уверенно. Приглашение Хохлова в структуру «Локо» не добавило уверенности тренеру. Может, Галактионов думает, что есть недоверие к нему», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».