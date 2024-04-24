Кузьмичёв: «Приглашение Хохлова в «Локомотив» не добавило уверенности Галактионову»

Экс-директор академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв в беседе с журналистами поделился мнением о приглашении в стан «железнодорожников» Дмитрия Хохлова.
«Понимаю, почему Галактионов чувствует себя не очень уверенно. Приглашение Хохлова в структуру «Локо» не добавило уверенности тренеру. Может, Галактионов думает, что есть недоверие к нему», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Галактионов занимает пост рулевого столичного коллектива с 2022 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает пятое место после 24 матчей.
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