Булыкин сделал прогноз на матч «Пари НН» - «Локомотив»

Бывший нападающий национальной сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем поединке Премьер-лиги между «Пари НН» и столичным «Локомотивом».

«Пари НН» проиграли последние матчи, поэтому они опасны, как раненый зверь. Но «Локомотив» борется за высокие места. У них получше качество футболистов. Даже на выезде должны обыграть нижегородцев», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Матч состоится в Нижнем Новгороде сегодня, 24 апреля, начало запланировано в 18:15 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.