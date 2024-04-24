Ещенко: «За третье место «Спартаку» можно будет поаплодировать»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о перспективах «красно-белых» на финальном отрезке нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«Если «Спартак» сумеет занять 3-4 место со всеми передрягами, это будет положительный результат. Такой результат можно будет считать удачным. За третье место можно будет аплодировать», - приводит слова Ещенко Metaratings.ru.
После 24 поединков московский клуб набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем матче чемпионата страны «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА.
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