«Локомотив» выбирает замену Дзюбе из семи нападающих

Московский «Локомотив» подыскивает замену 35-летнему форварду Артёму Дзюбе. Как стало известно «Чемпионату», «железнодорожники» рассматривают целый ряд нападающих.

В шорт-лист столичного клуба попали: Мохамед Конате («Ахмат»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Вячеслав Грулёв («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Джонатан Окоронкво («Арсенал») и Иван Тимошенко («Родина»).

Срок действующего контракта Дзюбы и московского клуба истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Артём провел 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.