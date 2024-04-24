Ещенко рассказал, как изменился «Спартак» без Абаскаля

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре «красно-белых» после отставки испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «народной команды».

«Последние матчи выиграли из-за смены тренера. Когда меняется тренер, идёт либо в лучшую, либо в худшую сторону, пока что в лучшую поменялось. Команда стала более раскрепощённой, самоотверженно играют», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на выезде разгромно победил «Ростов» со счетом 5:1. После 24 туров «красно-белые» набрали 38 баллов и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.