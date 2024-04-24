Канчельскис: «Слишкович может пойти по стопам Карреры»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался относительно перспектив Владимира Слишковича в московском «Спартаке». Боснийца назначили исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.
«Смена тренера пошла команде на пользу. Останется ли Слишкович? Если он так и продолжит, то почему нет? Надо дать ему шанс. Слишкович может пойти по стопам Карреры», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Ближайший поединок «красно-белые» проведут на выезде против столичного ЦСКА. Дерби пройдет на «ВЭБ Арене» 25 апреля и начнется в 20:30 по московскому времени. Перед этой игрой ЦСКА занимает шестое место в таблице, а «Спартак» идет четвертым.
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