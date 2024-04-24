Комличенко объяснил, почему потерял место в составе «Ростова»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко в разговоре с журналистами поделился мнением о потере места в основном составе команды.
«За сезон я получил две серьезные травмы, поэтому и потерял место в составе - все логично. Я стараюсь выходить на поле и делать свое дело. Дальше будет видно. Думаю, все будет хорошо», - передает слова нападающего Sport24.
В текущем сезоне Комличенко провел 19 поединков в рамках Российской премьер-лиги, записав на свой счет три забитых мяча.
По итогам 24 матчей «Ростов» набрал 34 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице.
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