Мостовой - о победе над «Краснодаром»: «Все бились, мы были командой»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил о важной победе над «Краснодаром» в поединке 24-го тура Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли на выезде со счетом 2:1.
«Мне очень понравилось, что все бились, - мы были командой. Особенно это чувствовалось, когда забили второй гол и поняли: теперь всем вместе нужно потерпеть», - приводятся слова футболиста на официальном сайте петербургского клуба.
После 24 матчей Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 50 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на четыре очка.
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