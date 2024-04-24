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Агент вратаря «Ростова» Медведева: «Переговоры? Пока нет никаких планов»

24 Апреля 2024 • 12:02 Комментировать
Урал
...
Ростов
1 2.60 X 3.25 2 2.95
25.04 16:00

Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, отреагировал на слова тренера вратарей южан Виталия Кафанова о том, что клуб продлит контракт с 29-летним футболистом.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отказался комментировать переговорный процесс по новому соглашению с Медведевым.

«Планы по переговорам? Пока нет никаких планов. Никита тренируется, готовится, пытается себя проявить», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медведев провёл за «Ростов» 11 матчей, пропустил 14 мячей и дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт вратаря с клубом рассчитан до середины нынешнего года.

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Ростов Никита Медведев Андрей Талаев ещё теги

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