Агент вратаря «Ростова» Медведева: «Переговоры? Пока нет никаких планов»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, отреагировал на слова тренера вратарей южан Виталия Кафанова о том, что клуб продлит контракт с 29-летним футболистом.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отказался комментировать переговорный процесс по новому соглашению с Медведевым.

«Планы по переговорам? Пока нет никаких планов. Никита тренируется, готовится, пытается себя проявить», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медведев провёл за «Ростов» 11 матчей, пропустил 14 мячей и дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт вратаря с клубом рассчитан до середины нынешнего года.