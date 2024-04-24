Булыкин: «Оренбург» создаст проблемы «Динамо»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящей встрече «Оренбурга» и столичного «Динамо» в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

«Оренбург» создаст проблемы «Динамо». Но «Динамо» должно побеждать, потому что они бьются за медали. Поэтому для «Динамо» эта игра очень важная», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Матч «Оренбурга» и «Динамо» состоится сегодня, 24 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. После 24 матчей чемпионата России «бело-голубые» набрали 41 очко и занимают третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 26 баллами находится на 12-й позиции.