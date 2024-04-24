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Габулов: «Песьяков уверенно действует ногами, но иногда технический брак приводит к ошибкам»

24 Апреля 2024 • 11:33 Комментировать
Урал
...
Ростов
1 2.60 X 3.25 2 2.95
25.04 16:00

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением об ошибках голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«У Песьякова иногда случались ошибки в игре ногами, потому что на него бывает слишком большая нагрузка. Он уверенно действует ногами, но порой технический брак приводит к таким катастрофическим ошибкам», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Также эксперт выразил мнение, что тренерскому штабу «Ростова» не стоило менять Песьякова по ходу второго тайма.

В 24 турах РПЛ «Ростов» набрал 34 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт завтра, 25 апреля, против «Урала». Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

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