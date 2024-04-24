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Корнеев: «Временами кажется, что игроки «Зенита» особо и не парятся»

24 Апреля 2024 • 11:30 Комментировать

Футбольный специалист Игорь Корнеев поделился мыслями о лидерстве петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Зенит» уверенно выглядит. Временами кажется, что они особо и не парятся. Если нужно, они включаются. «Зенит» понимает, что четыре очка - это не огромный разрыв. Они будут стараться оторваться», - высказался Корнеев эфире телеканала «Матч ТВ».

После 24 матчей чемпионата России петербургский клуб набрал 50 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на четыре очка. В ближайшей игре питерцы встретятся с «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Корнеев
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