Булыкин высказал мнение о возможном трансфере Чалова в Европу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переезде центрфорварда ЦСКА Фёдора Чалова в Европу.
«Чалов будет выбирать между остаться в России и или перейти в европейский клуб и доказывать, что он хорош. В какой-то средний клуб топ-лиги Фёдор может перейти. Но захочет ли он этого?» - передает слова Булыкина «Чемпионат».
Контракт 26-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Чалова оценивается в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата России Фёдор провел 24 встречи, отметившись десятью голами и тремя ассистами.
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