Агент Роналдо: «Топ-клуб? Он ещё не сказал своего слова в «Ростове»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался о возможном переходе своего клиента в топ-клуб РПЛ.

«Сейчас мы полностью довольны тем, как складывается карьера Роналдо в «Ростове». Топ-клуб? Он ещё не сказал своего слова в «Ростове». Ему есть, что показать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» в январе нынешнего года из «Левски» за 2 миллиона евро. В составе южан 23-летний бразилец успел провести восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Роналдо в 1,8 миллиона евро.