Габулов назвал тренера, который может заменить Федотова в ЦСКА

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов подлился мнением о том, кто может стать следующим главным тренером московского ЦСКА. По его мнению, на это место можно назначить Сергея Игнашевича.

«У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы», - цитирует Габулова «Чемпионат».

В настоящий момент пост главного тренера «армейцев» занимает Владимир Федотов. Под его руководством команда с 37 баллами находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.