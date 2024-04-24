Кади — о возможном чемпионстве «Краснодара»: «Мы будем бороться до конца»

Полузащитник «Краснодара» Кади высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, за шесть туров до финиша «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на четыре очка.

По мнению Кади, южане способны побороться за чемпионский титул.

«В концовке лёгких матчей не бывает, всем нужны очки. Чемпионство? Мы будем бороться до конца. Всё ещё возможно», — цитирует Кади «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «быки» проведут сегодня, 24 апреля, против калининградской «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.