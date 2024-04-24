Слишкович лучше Карпина: как тренеры «Спартака» дебютировали в клубе

Владимир Слишкович стал главным автором сенсационно крупной победы «Спартака» в гостях над «Ростовом». Слишкович уже возглавлял «красно-белых» на период дисквалификации Абаскаля и не проиграл ни разу. При этом «Спартак» дважды играл против «Зенита». Отметим и тот факт, что в поединке против «Ростова» москвичи пропустили первый мяч под руководством исполняющего обязанности боснийского наставника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, как проводили свои первые пять матчей главные тренеры «Спартака».

Лучше Карпина

Будем учитывать все пять матчей Владимира Слишковича, чтобы сравнить его тренерский дебют с другими наставниками «Спартака». По итогам пяти поединков боснийский наставник набрал 11 очков. Этот показатель лучше, чем у Олега Кононова, Дмитрия Аленичева, Доменико Тедеско, Микаэля Лаудрупа, Гильермо Абаскаля и Валерия Карпина, каждый из которых в своих первых пяти матчах у руля «Спартака» взял по 10 очков. Датчанин Лаудруп мог улучшить свой показатель, но между победами над «Шинником» его подопечные уступили казанскому «Рубину». Вернуть должок казанскому клубу получилось у сменившего его Карпина, который начал с двух побед 2:0 (над «Тереком» и «Рубином»), но следом уступил с таким же счётом «Динамо». Проиграли другому московскому клубу и в одном из первых пяти матчей «красно-белые» под руководством Дмитрия Аленичева – 1:2 от ЦСКА в сезоне-2015/2016.

В первый год работы Доменико Тедеско (сезон-2019/2020) «красно-белые» завершили чемпионат на седьмой позиции, но через год «Спартак» завоевал серебряные медали РПЛ.

Любопытно, что и Гильермо Абаскаль два года назад начал с трёх побед, одной ничьей и одного поражения. При этом три победы были добыты в чемпионате России в трёх стартовых турах подряд, чего не случалось с «красно-белыми» на протяжении десяти лет.

Черчесов и Каррера лучшие

Унаи Эмери и Мурат Якин в своих первых пяти матчах набрали 12 очков. Руководивший «Спартаком» всего пять месяцев Эмери своё первое поражение наверняка помнит до сих пор – 5:0 от «Зенита». Дотянуть Унаи сумел до 17-го тура, следом его сменил Карпин, после которого главным тренером уже стал Мурат Якин. В пяти дебютных матчах швейцарец переиграл «Динамо» (2:1) и ЦСКА (1:0). Однако единственное поражение вновь получилось болезненным – 4:0 в гостях от «Краснодара».

Станислав Черчесов и Массимо Каррера стали единственными наставниками «Спартака», которые не проиграли в дебютных пяти матчах. Черчесов потерял очки только в поединке с «Лучом-Энергия» (1:1), позволив «Спартаку» завоевать серебряные медали. За три тура до финиша «красно-белые» были лидерами и могли стать чемпионами в сезоне-2007, но сыграли вничью в Раменском с «Сатурном» (0:0).

Долгожданный чемпионский титул москвичам принёс Массимо Каррера, который потерял очки только в матче с «Рубином» в Казани (1:1).

Первые пять матчей наставников в московском «Спартаке»

Тренер Победы Ничьи Поражения Владимир Слишкович 3 2 0 Станислав Черчесов 4 1 0 Массимо Каррера 4 1 0 Унаи Эмери 4 0 1 Мурат Якин 4 0 1 Олег Кононов 3 1 1 Дмитрий Аленичев 3 1 1 Доменико Тедеско 3 1 1 Валерий Карпин 3 1 1 Микаэль Лаудруп 3 1 1 Гильермо Абаскаль 3 1 1

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