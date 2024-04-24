Яковлев: «Я бы хотел снова увидеть Карпина в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев выразил мнение, что новым главным тренером московской команды должен стать Валерий Карпин, возглавляющий сейчас «Ростов» и сборную России.

«Я бы хотел снова увидеть Валерия Георгиевича Карпина в «Спартаке». Карпин — это человек, который нужен такой большой команде, как «Спартак», — приводит слова Яковлева «Матч ТВ».

Напомним, в апреле с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. Его место временно занял босниец Владимир Слишкович.

После 24 туров РПЛ «Ростов» Карпина расположился на восьмом месте в турнирной таблице, сумев набрать 34 очка. Свой следующий матч южане проведут завтра, 25 апреля, против «Урала».