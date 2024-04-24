Булыкин: «Самое позитивное в «Спартаке» - увольнение Абаскаля»

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с журналистами высказался о решении руководства московского «Спартака» отправить в отставку Гильермо Абаскаля.

«Самое позитивное в «Спартаке» - они додумались убрать Абаскаля. Молодец тот, кто это сделал. Я рад, что наконец-то поступили по-футбольному и уволили. Сделали правильные шаги», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович. Под руководством этого специалиста «красно-белые» в последнем матче разгромно победили «Ростов» со счетом 5:1.