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Бубнов: «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы»

24 Апреля 2024 • 10:41 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 25 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре «Оренбурга» в матче 25-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Бубнов назвал «Оренбург» одной из лучших команд лиги из нижней части турнирной таблицы, выразив мнение, что коллектив Давида Деограсии должен сохранить прописку в РПЛ.

«Этот матч показал, что «Оренбург» сейчас одна из лучших команд нижней половины турнирной таблицы. Коллектив Давида Деограсии не должен вылетать из РПЛ. В первом тайме, если вынести за скобки филигранно точный удар Клаудиньо», — цитирует Бубнова Sportbox.

После 24 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 12-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета команду Давида Деограсии сейчас отделяют три очка. Свой следующий матч южноуральцы проведут сегодня, 24 апреля, против «Динамо». Начало — в 16:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Бубнов Оренбург

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