Адиев: «В Казахстане был разговор, чтобы продлить контракт»

Главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что обсуждал возможное продление контракта с национальной командой.

По словам специалиста, прежде чем определяться со своим будущем, ему необходимо решить главную задачу — сохранить «Ахмат» в РПЛ.

«В Казахстане был разговор, чтобы продлить контракт. Сейчас об этом тяжело рассуждать», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

После 24 туров РПЛ «Ахмат», набравший 23 очка, занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч грозненцы проведут завтра, 25 апреля, против «Сочи». Начало — в 20:30 по московскому времени.