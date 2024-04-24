«Краснодар» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 21-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Балтика
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Кайо Панталеао•Олусегун Олакунле•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Кастаньо Кевин•Кади•Виктор Са•Кордоба Джон
Латышонок Евгений•Андраде Кевин•Луна Диего•Жиров Александр•Фернандес Роберто II•Козлов Данила Сергеевич•Ковалёв Юрий•Бистрович Кристиян•Фернандес Алекс II•Энрикес Анхело•Лисакович Виталий
Сегодня. Стадион "Краснодар " (Краснодар).
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