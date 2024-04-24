Корнеев назвал фаворита дерби ЦСКА - «Спартак»

Футбольный эксперт Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего дерби между ЦСКА и «Спартаком» в перенесенном 21-м туре Российской премьер-лиги.
«Спартак» будет фаворитом, но я бы не сказал, что явным. У «Спартака» нет таких существенных потерь, как у ЦСКА. «Спартак» может выдать результат, а может и не выдать», - рассказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Встреча ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают шестое место в таблице, а гости – четвертое.
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