Игрок «Зенита» Мостовой: «Эмоциональная усталость уже чувствуется»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о плотном графике петербургской команды во второй части нынешнего сезона.

Отметим, что помимо чемпионата России, «Зенит» успешно выступает в Кубке страны, где дошёл до финала Пути РПЛ.

«Эмоциональная усталость уже немного чувствуется. Концовка чемпионата, Кубок набирает обороты. Сейчас нам всем нужно собраться», — цитирует Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 24 апреля, против «Рубина». Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.