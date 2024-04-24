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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» Мостовой: «Эмоциональная усталость уже чувствуется»

24 Апреля 2024 • 09:55 Комментировать
Зенит
...
Рубин
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Через 10 ч. 15 мин.

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о плотном графике петербургской команды во второй части нынешнего сезона.  

Отметим, что помимо чемпионата России, «Зенит» успешно выступает в Кубке страны, где дошёл до финала Пути РПЛ.

«Эмоциональная усталость уже немного чувствуется. Концовка чемпионата, Кубок набирает обороты. Сейчас нам всем нужно собраться», — цитирует Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 24 апреля, против «Рубина». Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой

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