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Генич предложил ставку на матч «Зенит» - «Рубин»

24 Апреля 2024 • 09:53 Комментировать

В матче перенесенного 21-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле примет казанский «Рубин». Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Если «Рубин» сыграет смело, он забьет. Оборону «Зенита» сверхнадежной не назовешь. Верю в гол «Рубина». Ну а гол «Зенита» - это как земля за колхозом. Вариант «обе забьют» - хорошее предложение», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч между командами состоится сегодня, 24 апреля, начало запланировано в 20:30 по московскому времени. После 24 поединков «Зенит» является лидером Премьер-лиги, а «Рубин» занимает девятое место.

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