Титов сделал прогноз на матч «Зенита» против «Рубина»

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов поделился мнением о матче между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» в перенесенном 21-м туре Премьер-лиги.

«Казанцы приедут играть от обороны. Закроются, сыграют компактно у своей штрафной. «Зениту» надо будет постараться, чтобы хотя бы один мяч забить. Ставлю на тотал меньше 2,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок «Зенита» против «Рубина» состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени. В преддверии матча хозяева лидируют в турнирной таблице, а гости находятся на девятой строчке.