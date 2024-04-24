Рыскин высказался о контракте вратаря «Ростова» Медведева

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном продлении контракта со вторым вратарём команды Никитой Медведевым.

Напомним, действующее соглашение 29-летнего футболиста с южанами рассчитано до конца июня нынешнего года.

«Будем комментировать свершившиеся события. Не комментируем переговоры или намерения», — цитирует Рыскина .

В нынешнем сезоне Медведев провёл за «Ростов» 11 матчей, в которых пропустил 14 голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 400 тысяч евро.