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Рыскин высказался о контракте вратаря «Ростова» Медведева

24 Апреля 2024 • 09:32 Комментировать
Урал
...
Ростов
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25.04 16:00

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном продлении контракта со вторым вратарём команды Никитой Медведевым.

Напомним, действующее соглашение 29-летнего футболиста с южанами рассчитано до конца июня нынешнего года.

«Будем комментировать свершившиеся события. Не комментируем переговоры или намерения», — цитирует Рыскина .

В нынешнем сезоне Медведев провёл за «Ростов» 11 матчей, в которых пропустил 14 голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 400 тысяч евро.

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