В «Динамо» высказались о Лещуке

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался в поддержку вратаря команды Игоря Лещука, допустившего несколько ошибок в последних матчах.

«На сегодняшний день вратарская линия у нас укомплектована качественными голкиперами. Игоря мы всей командой поддержали. Он вернется на поле еще более сильным футболистом», - приводит слова руководителя издание «Известия».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лещук принял участие в 11 поединках, в которых пропустил 13 мячей. После 24 туров чемпионата страны «бело-голубые» набрали 41 балл и занимают третье место в турнирной таблице.