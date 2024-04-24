Кавазашвили высказался о работе Слишковича в «Спартаке»

Ветеран столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах Владимира Слишковича на посту главного тренера «красно-белых».
«С «Зенитом» при нем команда сыграла вничью, следующий матч выиграла. Может быть, и не надо голову ломать, а присмотреться к нему. А дальше будут решать наши боссы, это их прерогатива», - передает слова Кавазашвили Legalbet.
Напомним, что в последнем поединке Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде разгромно обыграл «Ростов» со счетом 5:1. После этого успеха столичная команда набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.
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