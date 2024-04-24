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Дьяков - о расширении РПЛ: «Никто не хочет вылетать»

24 Апреля 2024 • 09:02 Комментировать

Такие решения, как расширение РПЛ до 18 команд, нужно обсуждать и принимать заранее, а не в конце текущего сезона с прицелом на следующий. Об этом рассказал экс-защитник ряда клубов РПЛ Виталий Дьяков.

«Понятно, что сейчас никто не хочет вылетать из РПЛ. Я думаю, такие решения надо принимать заранее, а не за три месяца до нового чемпионата. Об этом надо говорить за год до такого решения», - цитирует бывшего футболиста «РБ Спорт».

Дьяков считает, что главное при изменении формата соревнований - сохранение спортивного принципа, а что касается финансирования, то, по его словам, оно сейчас более-менее стабильно у многих клубов, которые хотят зайти в элитный дивизион российского футбола.

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Виталий Дьяков РПЛ расширение рпл ещё теги
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