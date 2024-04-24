Экс-арбитр ФИФА высказался о качестве судей в РПЛ

Количество действующих арбитров в РПЛ позволяет расширить лигу до 18 команд, однако качество их работы зачастую оставляет желать лучшего. Такую точку зрения высказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

«По качеству - как у всех с этим есть проблемы. С точки зрения количества даже сейчас хватает», - цитирует бывшего рефери «Спорт День За Днём».

Отметим, что в последнее время среди различных экспертов возобновились дискуссии о расширении РПЛ в связи с тем, что российские клубы временно отстранены от еврокубков. Для того, чтобы заполнить календарь, два года назад была проведена реформа Кубка России, который теперь включает в себя групповой этап.