В ЦСКА ответили, готов ли Акинфеев к матчу со «Спартаком»

Кирилл Брейдо, который является директором по коммуникациям в московском ЦСКА, высказался о состоянии вратаря Игоря Акинфеева. Голкипер пропустил последний матч «армейцев» против грозненского «Ахмата» (1:2).

«Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Ближайший поединок в чемпионате России ЦСКА проведет на домашнем стадионе со «Спартаком». Московское дерби состоится завтра, 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Перед этой встречей «армейцы» занимают шестое место, а «красно-белые» - четвертое.