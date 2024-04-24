​Пономарёв переживает за ЦСКА в матче со «Спартаком»

В следующем туре российского чемпионата московскому ЦСКА предстоит сыграть с земляками из «Спартака», и ветеран армейского клуба Владимир Пономарёв встревожен - он считает, что после поражения от «Ахмата» у ЦСКА мало шансов против соперника.

Особенно в свете потерь - игру из-за дисквалификации пропустят Игорь Дивеев и Виллиан Роше. По мнению Пономарева, из-за этого оборона ЦСКА может попросту не выдержать, ведь в предыдущем матче их визави забил пять мячей и явно поймал кураж.

- Двух человек в обороне из-за красных карточек не будет, значит эту линию придется опять перекраивать. Может быть, на жилах ЦСКА как-нибудь вытянет эту игру, за счет физической готовности. Но если «Спартак» сыграет так же, как и против «Ростова», то легко разложит армейцев в дерби, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.