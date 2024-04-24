​Пономарёв: «Ахмат» удивил меня»

Двадцать пятый тур российского чемпионата подарил неожиданность, ЦСКА проиграл «Ахмату», который перед этим потерпел несколько чувствительных поражений. Известный поклонник и в прошлом игрок московского клуба, Владимир Пономарёв, признал, что «Ахмат» его сильно удивил. Он не ожидал такого выступления от команды, перед этим слабо сыгравшей два матча кряду:

- «Ахмат» сменил тренера, после чего сразу сгорели «Локомотиву» и «Балтике» 1:7. Я думал, что они и дальше посыпятся, и вдруг вот такая ситуация сложилась — «Ахмат» на чужом поле обыгрывает ЦСКА, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

Сейчас ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.