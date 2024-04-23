Петржела уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «сине-бело-голубых» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Я убежден, что «Зенит» снова станет чемпионом. Никто больше не сможет остановить его», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков в 24 сыгранных матчах, что позволяет им быть на вершине турнирной таблицы чемпионата России. Отрыв «Зенита» от идущего на втором месте «Краснодара» составляет четыре балла.

Завтра, 24 апреля, клуб с берегов Невы будет принимать на своем поле «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.