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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ

23 Апреля 2024 • 23:44 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1 1.35 X 4.90 2 9.50
Через 20 ч. 12 мин.

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «сине-бело-голубых» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Я убежден, что «Зенит» снова станет чемпионом. Никто больше не сможет остановить его», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков в 24 сыгранных матчах, что позволяет им быть на вершине турнирной таблицы чемпионата России. Отрыв «Зенита» от идущего на втором месте «Краснодара» составляет четыре балла.

Завтра, 24 апреля, клуб с берегов Невы будет принимать на своем поле «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела

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