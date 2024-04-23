Корнеев считает, что Чалов готов попробовать свои силы в Европе

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев поделился комментарием о возможном отъезде форварда «красно-синих» Фёдора Чалова в Европу.

«Думаю, что Фёдор 100% мог бы попробовать себя в европейском чемпионате. Он может сделать этот шаг вперед», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и стал автором четырех голевых передач.

Трудовой договор Чалова со столичным ЦСКА рассчитан до середины следующего года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость россиянина составляет 12 миллионов евро.