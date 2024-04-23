Яковлев: «Думаю, уже можно говорить, что «Зенит» стал чемпионом»

Павел Яковлев, бывший игрок московского «Спартака» не сомневается практически в том, что питерский «Зенит» сможет завоевать чемпионский титул по итогу сезона РПЛ.

«Думаю, уже можно говорить, что «Зенит» - чемпион. «Краснодару» будет тяжело бороться. Опять же это футбол: и «Зенит», и «Краснодар» могут потерять очки. Клубы из нижней части таблицы сражаются за выживание, очки нужны всем, сам был в этой ситуации», - говорит Яковлев для телеканала «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками. «Краснодар» идёт на втором месте с 46 баллами.