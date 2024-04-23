Булыкин предположил, с каким счётом завершится дерби ЦСКА – «Спартак»

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком».

По мнению эксперта, в матче все будет зависеть от реализации и игре команд в обороне.

«Кто выиграет матч, тот и продолжит борьбу за медали. Все хотят получить от сезона больше. Думаю, ЦСКА и «Спартак» сыграют вничью — 2:2», — приводит слова Булыкина Sport24.

Матч перенесенного 21-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.

В первом круге РПЛ команды разошлись миром, сыграв со счетом 2:2.