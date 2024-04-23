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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камило: «Бразильцам интересно играть в России»

23 Апреля 2024 • 22:45 Комментировать
Ахмат
...
Сочи
1 2.25 X 3.45 2 3.15
25.04 20:30

Хавбек «Ахмата» Камило ответил на вопрос, чем Российская премьер-лига привлекает бразильцев.

— Бразильским футболистам интересно играть в России, несмотря на то, что здесь нет еврокубков. РПЛ — очень сильный чемпионат, — приводит слова Камило «Спорт-Экспресс».

В нынешней кампании 25-летний полузащитник принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и забил один мяч.

Трудовой договор Камило с «Ахматом» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в один миллион евро.

По итогам 24 сыгранных матчей «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в чемпионате России. В копилке грозненцев 23 зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Камило

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