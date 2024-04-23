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Юрченко назвал Сперцяна лучшим игроком сборной Армении после Мхитаряна

23 Апреля 2024 • 22:34 Комментировать
Краснодар
...
Балтика
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Через 20 ч. 59 мин.

Экс-голкипер сборной Армении Давид Юрченко ответил на вопрос, сможет ли полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заиграть на уровне хавбека «Интера» Генриха Мхитаряна.

«Эдуард — умничка, работяга, хороший человек и футболист. Из нынешнего поколения сборной Армении он лучший футболист после Мхитаряна», — приводит слова Юрченко «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Сперцян сможет добиться многого в своей карьере.

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, девять раз поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет шесть результативных передач.

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Интер Милан Краснодар Генрих Мхитарян Давид Юрченко Эдуард Сперцян ещё теги

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