Юрченко назвал Сперцяна лучшим игроком сборной Армении после Мхитаряна

Экс-голкипер сборной Армении Давид Юрченко ответил на вопрос, сможет ли полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заиграть на уровне хавбека «Интера» Генриха Мхитаряна.

«Эдуард — умничка, работяга, хороший человек и футболист. Из нынешнего поколения сборной Армении он лучший футболист после Мхитаряна», — приводит слова Юрченко «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Сперцян сможет добиться многого в своей карьере.

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, девять раз поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет шесть результативных передач.