Белоголовцев: «Спартаку» надо хватать Ивича, пока он свободен

Известный актёр и поклонник «Спартака» Сергей Белоголовцев ответил на вопрос о том, кто должен возглавить «красно-белый» клуб.

Белоголовцев заявил, что хотел бы увидеть Ивича главным тренером «Спартака», но это самостоятельный специалист, который никому не позволяет вмешиваться в его работу.

— Если боссы «Спартака» готовы терпеть такого тренера, то, мне кажется, это самая интересная на сегодняшний день кандидатура, — приводит слова Белоголовцева «Спорт-Экспресс».

Ранее «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля и назначил его помощника Владимира Слишковича исполняющим обязанности наставника команды.

После 24 игр столичный клуб находится на четвертой строчке в чемпионате России, имея в копилке 38 баллов.