Семшов рассказал, чего ждёт от дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Хотелось бы увидеть остроатакующую и динамичную игру. Что будет на самом деле — посмотрим», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Перед стартом перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» находится на четвертом место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 24 встречах. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в своей копилке на один балл меньше.

Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени.