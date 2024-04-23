Валерий Овчинников объяснил, почему Юран даст результат в «Спартаке»

Валерий Овчинников, бывший тренер нижегородского «Локомотива» считает, что Сергей Юран – это именно тот, кто даст в «Спартаке» результат, если возглавит «народную команду».

«У Юрана есть своя харизма, есть необходимая спортивная злость, которая нужна для этого клуба. Всё хорошее, что есть у Юрана, будет отдано на пользу «Спартака». С ним будет конкретный результат», - делится Овчинников для Legalbet.

Юран уже второй год работает в нижегородском «Пари НН». В прошлом сезоне «горожане» избежали вылета при тренере, а в сезоне текущем клуб держится в середине турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Пари НН» выдал худшую серию при Юране