Виллиан Роша высказался об уровне РПЛ

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша дал комментарий по поводу уровня Российской премьер-лиги. По мнению бразильца, чемпионат становится более сильным.

«Чемпионат становится всё сложнее и сложнее. Команды в РПЛ подравнялись, уровень стал одинаковый», - цитирует Рошу «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент ЦСКА готовится к дерби со «Спартаком». Команды сразятся в четверг, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. За шесть туров до финиша сезона «армейцы» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. При этом от третьего «Динамо» команда Владимира Федотова отстаёт всего лишь на четыре очка.